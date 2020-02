Primul VERDICT in cazul lui Perovic! "Si-a pierdut cunostinta! E o accidentare grava!"

Slavko Perovic s-a acidentat serios dupa intrarea lui Cristea.

UPDATE 21:40

Crainicul de pe Arena Nationala a informat spectatorii ca Perovic este in afara pericolului si va reveni alaturi de echipa.

Fostul doctor al lui Dinamo, Adrian Motoaca, a vorbit in exclusivitate pentru www.sport.ro despre situatia jucatorului.

"Din ceea ce am vazut in prima faza Perovic isi pierduse constiinta , fapt pentru care va fi atent monitorizat in urmatoarele zile in vederea stabilirii cu exactitate a posibilelor traume si simptome secundare acestei lovituri primite. Este probabil ca in astfel de cazuri memoria, reflexele, echilibrul si comportamentul sa fie alterate in urmatoarele 24 chiar 48 ore", a declarat Adrian Motoaca, fostul doctor al dinamovistilor, in exclusivitate pentru www.sport.ro

