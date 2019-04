Primul pas catre construirea noului stadion Dinamo: Badea si-a dat acordul pentru cedarea bazei in anumite conditii! Demararea proiectului de 30.000.000 euro depinde de MAI

Planul pentru noul stadion Dinamo este pe hold de o buna bucata de vreme, din cauza unui blocaj ce tine de Nicolae Badea, omul care are in administratie baza din Stefan cel Mare.

Dinamovistii viseaza de ani de zile la un stadion nou, iar anuntul organizarii unor meciuri de la EURO 2020 la Bucuresti le-a dat alimentat acest vis. Ei au tras speranta ca arena din Stefan cel Mare va fi reconstruita pentru a intra in circuitul arenelor pe care Romania le va pune la dispozitie echipelor care vor veni sa joace in capitala tarii. Din nefericire pentru ei, acest vis este pus pe "hold" de neintelegerile dintre mai multe parti. Arena apartine de MAI, dar a fost luata in administrare cu acte de Nicolae Badea, cel care nu vrea sa renunte la dreptul de adminsitrare fara sa aiba vreun beneficiu.

Acord intre Primaria Sectorului 2 - Badea



Pentru prima data in ultimele luni, dinamovistii primesc o veste buna legata de problema stadionului.

Sursele www.sport.ro noteaza ca reprezentanti ai Primariei Sectorului 2, in frunte cu viceprimarul Dan Cristian Popescu, s-au intalnit astazi cu Nicolae Badea si au reusit sa ajunga la un acord cu acesta.

Primaria Sectorului 2 si Badea au ajuns la un consens, dupa ce oficialii i-au prezentat fostului actionar al lui Dinamo proiectul noii baze sportive. Acesta a transmis ca va fi dispus sa renunte la dreptul de administrare al bazei in favoarea Primariei, dar cu o conditie: ca el sa faca parte din echipa care se va ocupa de proiectul reconstruirii arenei Dinamo.

Totul depinde de Ministerul de Interne



Potrivit acelorasi surse, mingea este acum in terenul celor de la MAI. Ministerul de Interne este proprietarul de drept al bazei Dinamo si al stadionului, astfel ca de MAI tine demararea proiectului.

Concret, MAI va trebui sa cedeze baza din Stefan cel Mare catre Primaria Sectorului 2!

Buget de 30.000.000 euro pentru noua baza



Sursele www.sport.ro mai spun ca Primaria Sectorului 2 are un buget de 30.000.000 de euro pentru construirea noii arene din bulevardul Stefan cel Mare.