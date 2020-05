Primul jucator important care poate veni la Dinamo odata cu investitorii spanioli: "Cand il vezi, ai senzatia ca e Ronaldo"

Ionut Negoita negociaza cu un grup de investitori spanioli vanzarea clubului Dinamo.

Dinamo ar putea intra pe mana spaniolilor in perioada urmatoare, dupa cum scrie Telekom Sport. Conform sursei citate, patronul "cainilor" s-ar fi inteles cu ibericii, urmand doar sa semneze actele prin care cedeaza clubul.

Primul "transfer" al spaniolilor ar fi Ioan Andone, care ar deveni presedintele clubului. Iar Telekom anunta un transfer de senzatie sub conducerea ibericilor.

Odata preluat clubul, spaniolii ar urma sa il aduca la echipa pe Stiven Plaza, atacantul lui Valladoid, echipa brazilianului Ronaldo.

Presa din Ecuador il compara pe tanarul atacant cu legenda braziliana: "Cand il vezi pe teren, ai senzatia ca il vezi pe Ronaldo. Desigur, distantele dintre ei sunt uriase, dar Stiven este un mare pariu pentru fotbalul din tara noastra!".

Stiven Plaza are 21 de ani si a ajuns la Valladoid de la Independiente in schimbul sumei de 2 milioane de euro. Atacantul nu a apucat sa isi faca debutul in La Liga din cauza unei accidentari, motiv pentru care a jucat ulterior pentru formatia a doua a echipei lui Ronaldo, inscriind un gol.