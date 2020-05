Jucatorul EMBLEMA al lui Dinamo care nu a donat niciun ban pentru club! "Nu am cotizat, am altele pe cap!"

Programul DDB a salvat Dinamo prin strangerea de fonduri pentru plata licentei si a salariilor.

Claudiu Niculescu, fostul idol al fanilor dinamovisti, a surprins prin decizia sa de a nu dona pentru clubul la care a fost cel mai iubit. Dinamo a fost tinuta in viata de suporteri deoarece Ionut Negoita nu doreste sa mai investeasca, insa nu s-a gasit niciun om care sa preia conducerea clubului si sa il aduca din nou pe o panta ascendenta.

"Nu, nu am cotizat, am fost in carantina, unde sa ma ocup? Nu m-am gandit la asta. Am altele pe cap. Nu va muri Dinamo, stai linistit. Acum stau cu conducerea clubului, sa vedem cum vom face, cum va stabili acest protocol. Normal ca imi pasa de Dinamo.", a spus Niculescu la Digi Sport.

Niculescu este antrenor la CS Mioveni si se lupta pentru promovarea in Liga 1, dar a vorbit despre situatia de la Dinamo si crede ca suporterilor le va fi greu sa cumpere clubul si sa il sustina financiar.

"Un fond de investitii spaniol, da. A mai fost un fond arab, unul indian, ba unul... au tot fost. Pana nu e ceva concret sunt doar niste speculatii. Sa dea Dumnezeu sa fie adevarat si sa cumpere clubul. E greu pentru suporteri sa faca fata unor cheltuieli asa cum are Dinamo.", a adaugat Niculescu.

Claudiu Niculescu are aproape 200 de meciuri pentru Dinamo si a marcat peste 90 de goluri pentru clubul din Stefan cel Mare.