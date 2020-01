A refuzat sa dea in minge cu capul ca sa nu-si strice frizura: "Nu, nu pot!" Lui Ronaldo nu i-a venit sa creada! Ce a facut Ben Arfa la prezentare

Ben Arfa este noul jucator al lui Real Valladoid.

Ramas fara echipa de cand a plecat de la Rennes, in vara, mijlocasul a semnat un contract pe jumatate de an cu echipa detinuta de legenda braziliana, Ronaldo.

???????? Ben Arfa! He joins Real Valladolid for the rest of the season Welcome!#pucela #RealValladolid pic.twitter.com/Cm9DqKMSZN — Real Valladolid CF EN (@realvalladolidE) January 28, 2020

Jucatorul de 32 de ani si-a inceput cariera la Lyon si a mai jucat pentru Marseille, Newcastle, Hull City sau Paris Saint-Germain. Ben Arfa ajunge pentru prima data in La Liga, campionat pe care nu l-a bifat pana acum.

Jucatorul a fost prezentat la noua echipa si a facut senzatie in momentul in care a iesit pe teren. Acesta a inceput sa faca scheme cu mingea, insa in momentul in care a fost rugat sa faca scheme si cu capul a refuzat dintr-un motiv uluitor: sa nu isi strice frizura. :)