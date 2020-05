BREAKING NEWS! Rasturnare TOTALA de situatie la Dinamo! Ionut Negoita il contrazice pe Ioan Andone! Care este stadiul negocierilor

Ionut Negoita anunta in ce stadiu sunt negocierile cu spaniolii.

Ioan Andone, fostul jucator dinamovist, anunta in urma cu cateva zile ca Ionut Negoita mai trebuie doar sa isi dea acordul in ceea ce priveste vanzarea clubului Dinamo catre investitorii spanioli.

Ionut Negoita, cel care detine pachetul majoritar de actiuni la echipa din Stefan cel Mare, il contrazice pe Andone si nu mai crede in vanzarea clubului. "Cand vorbim de un club precum Dinamo, trebuie sa stim cine cumpara. Momentan nu am vazut nici o poza cu cine cumpara. Am vorbit doar cu Toni Curea. Spaniolii iau Dinamo la misto. Noi am facut toate eforturile, am furnizat toate documentele, dar ei vor si mai multe si mai multe. Nu am vazut din partea lor nici un fel de efort financiar. ", a spus Negoita la Digi Sport.

Finantatorul alb rosilor este sceptic si in ceea ce priveste programul socios al programului DDB si crede ca mai e drum lung pana ca fanii sa preia echipa.

"Suporterii trebuie sa ajunga la 10 mii de socios, insa sa nu moara pacientul pana ajung ei la acest numar. Oferta e valabila sa cedez cele 82% din actiuni suporterilor. Dar toti dorim sa vina un investitor cu bani. Dinamo si fotbalul nu e pentru mine, e pentru suporteri.", a adaugat Negoita.