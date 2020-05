E OFICIAL! Dinamo a revenit la antrenamente! Unde si cum se vor antrena 'cainii' pentru meciurile de play out

Dinamo a revenit la antrenamente cu gandul la meciurile ramase de disputat din play out-ul Ligii a 2-a.

Desi are mari probleme financiare si abia si-a platit licenta, Dinamo a revenit astazi la antrenamente. 'Cainii' au inceput un cantonament la Saftica si vor sta acolo pentru urmatoarele 14 zile pentru a se pregati pentru meciurile din Liga 1.

"Lotul dinamovistilor s-a reunit in aceasta dimineata, la ora 8:30, in cantonamentul de la Saftica pentru startul pregatirilor inaintea reluarii acestui sezon competitional, suspendat in urma cu doua luni de zile din cauza pericolului epidemic reprezentat de virusul COVID-19.

Testati din punct de vedere medical, toti componentii lotului dinamovist, noua conducere tehnica si medicala a echipei, precum si personalul administrativ din cadrul bazei de la Saftica vor participa la un stagiu de pregatire centralizata in urmatoarele 14 zile, antrenamentele fiind inchise publicului.", a fost mesajul postat pe pagina oficiala de Facebook FC Dinamo Bucuresti.

De vineri, toate echipele din Liga 1 pot sa reia antrenamentele individuale la bazele de pregatire, dupa decizia presedintelui romaniei de a ridica masurile starii de urgenta. Dinamo este pe locul 4 in play out, cu 17 puncte, fiind la doar 3 puncte de zona retrogradarii.