Primul fotbalist din Liga 1 infectat cu coronavirus? Dezvaluirile momentului: "Am un prieten care e purtator!" Cum a raspuns jucatorul cand a fost intrebat daca a avut contact cu acesta

Ce spune un fotbalist din Liga 1 despre infectarea cu coronavirus.

Chindia Targoviste a remizat, scor 1-1, meciul disputat impotriva celor de la Sepsi, pe teren prorpiu. Jucatorul celor de la Chindia, Andrei Pitian, a vorbit la finalul meciului despre epidemia de coronavirus si spune ca este prieten cu barbatul din Gorj, care a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Acesta spune ca nu a intrat in contat fizic cu barbatul, ci doar telefonic si a tinut sa lamureasca situatia.

"Nu am spus ca as fi intrat in contact fizic. Singurul contact a fost doar telefonic. nu se pune problema sa fi intrat in contact cu el, nu as fi nebun sa fac asa ceva. Am vazut foarte bine cele intamplate si decizia de a se juca fara spectatori, eu repet, nu am avut vreun contact fizic cu vreo persoana depistata cu acest virus. Eu nu am mai fost acasa de 3 luni, suntem monitorizati frecvent la club. Cred ca fraza care a starnit cele mai multe intrigi, a fost 'e posibil sa il avem si sa nu stim'. Asa ca nevand simptome e posibil sa ai. Mie imi pare rau ca s-a creat toata aceasta poveste. Nu ma asteptam sa se ajunga aici. Nu am intrat in niciun fel de contact cu persoane posesoare de coronavirus", a spus Andrei Pitian in exclusivitate la Ora exacta in Sport.

Ce a declarat Andrei Pitian la finalul meciului cu Sepsi



"Am vazut de dimineata ca s-au luat niste masuri in aceasta privinta. Mi se pare o chestie prea umflata mediatic. Pana la urma, e o simpla raceala. Chiar primul gorjean afectat e un amic de-al meu, il cunosc personal si am discutat cu el, mi-a zis ca nu are niciun fel de simptome, doar faptul ca purtator. Deci e posibi sa il avem si sa nu stim", a spus Pitian la finalul meciului cu Sepsi.