Primul antrenor cu contract pe perioada "cat o vrea Domnul". Ce intelegere au facut Becali si Arges Vintila inaintea prezentarii oficiale: VIDEO

Dumnezeu a gasit antrenor pentru FCSB. Asta spune Becali! Capitanul Pintilii l-ar fi vrut pe Klopp, dar se multumeste si cu Arges Vintila.

"Cu Domnul inainte", e noua filosofie de la FCSB. Patronul Gigi Becali spune ca Dumnezeu i l-a scos in fata pe Bogdan Arges Vintila. La randul sau, noul antrenor al vicecampioanei spune ca a venit cu drag pentru ca "va munci pentru un crestin".

Arges Vintila are contract pe perioada "cat o vrea Domnul"

Bogdan Arges Vintila a acceptat propunerea lui Gigi Becali de a prelua FCSB-ul. El va incerca sa califice echipa in grupele UEFA Europa League, dar si sa o prinda din urma pe CFR Cluj, campioana ultimelor doua sezoane.

Vintila va sta la FCSB daca va reusi sa isi indeplineasca obiectivele. Daca nu, i-a promis lui Becali ca nu va tine de scaun. El este deja al treilea antrenor al FCSB-ului din acest sezon.

"Am venit cu drag pentru ca am venit sa muncesc pentru un crestin. Am semnat...pe cat vrea bunul Dumnezeu! Daca peste o luna ma da afara, asta e", a spus Arges Vintila.

Gigi Becali a reactionat si el: "M-am interesat, se spovedeste, se impartaseste. Dumnezeu l-a adus. De cand caut eu unul care a lucrat cu Hagi! Cand a venit aici avea matanii. Nu il dau afara!", a spus Gigi Becali la prezentarea noului antrenor.

Alexandru Tudor a fost si el prezent la "palat".

"Alexandru Tudor e cel mai puternic de aici. Nu Narcis Raducan, ci el e mana mea dreapta. Are rugaciune mai puternica decat mine!", a mai spus patronul FCSB.