Furat de sub nasul lui Dinamo! Cosmin Matei a fost deturnat de o alta echipa din Liga 1! Cu cine semneaza

Dinamo l-a transferat pe Diego Fabbrini, italianul care a evoluat in sezonul trecut la Botosani si care a inceput actuala stagiune la TSKA Sofia. Pe langa acesta, "cainii" au si alte tinte.

Pe langa Diego Fabbrini, pe lista conducerii lui Dinamo se mai afla croatul Ante Puljic, fundas care a mai evoluat in Stefan cel Mare, avand evolutii apreciate in urma cu 3 ani. Pentru moment, discutiile sunt in desfasurare, Puljic, care a mai trecut pe la echipe din Rusia si Arabia, avand si alte oferte.

Insa Puljic nu a fost singurul fotbalist vizat de conducerea lui Dinamo pentru o reintoarcere in Stefan cel Mare. Si Cosmin Matei s-a aflat pe lista de transferuri. Acesta din urma a ales, insa, Viitorul!

Cosmin Matei semneaza cu Viitorul

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, dinamovistii au discutat si cu mijlocasul Cosmin Matei, fiind la un moment dat convinsi ca il pot readuce pe acesta. Sursa citata noteaza, insa, ca Viitorul a intrat pe fir si l-a deturnat pe jucatorul de 27 de ani.

Gica Hagi l-a convins pe Cosmin Matei sa semneze un contract pe 2 ani cu Viitorul, urmand sa aiba si o optiune de prelungire a intelegerii cu inca un an.