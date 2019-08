OFICIAL | Plecare de la FCSB! Un fotbalist crescut la echipa ros-albastra a semnat cu o echipa din Serie A

FCSB a pierdut un fotbalist care promitea multe.

FCSB a pierdut unul dintre cei mai promitatori tineri jucatori crescuti la academia de la Berceni. Atacantul Cristian Batanasi, in varsta de 16 ani, a semnat cu formatia italiana SPAL, locul 13 in ultimul sezon din Serie A. Batanasi va juca in campionatul Primavera.

Nascut in 2003, Cristian Batanasi a jucat pentru FCSB U15 si U17, cucerind un titlu cu prima dintre acestea. Atacant de picior drept, el a reusit sa atraga atentia scouterilor formatiei la care mai joaca un roman, Ricardo Farcas.

Batanasi nu apucase inca sa debuteze la prima echipa a FCSB-ului, dar s-a aflat in ultima perioada in vizorul staffului. Situatia de moment de la echipa nu a fost insa una propice, iar chemarea tanarului varf la seniori a fost amanata.