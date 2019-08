15.000.000 euro pentru Chiriches dupa doar 3 meciuri jucate in ultimul sezon! ULTIMA ORA: Echipa care vrea sa-l transfere pe roman de la Napoli

Sassuolo vrea sa-l transfere pe Vlad Chiriches de la Napoli, dar Aurelio De Laurentiis i-a fixat un pret exorbitant: 15.000.000 euro.

Vlad Chiriches a jucat doar 3 meciuri in ultimul sezon din Serie A pentru Napoli, dar asta si pentru ca fundasul roman s-a confruntat cu o accidentare grea. In ciuda acestui fapt, pretul sau a crescut si mai mult! Sassuolo a luat legatura pentru a-l transfera pe Chiriches, insa pretul de care s-a lovit este unul exorbitant in acest moment: 15.000.000 euro, anunta Sky Italia.

Potrivit jurnalistilor italieni, Sassuolo intentioneaza sa isi intareasca defensiva si s-a oprit asupra variantei Vlad Chiriches, insa conducerea clubului "verzilor" a cam dezarmat dupa ce a auzit care este pretul cerut de Aurelio De Laurentiis.

De 4 sezoane la Napoli, Vlad Chiriches a jucat 32 de meciuri in Serie A, marcand 3 goluri. El a mai trecut timp de doua sezoane pe la Tottenham, bifand 27 de aparitii si un gol in Premier League.

Cu cine se lupta Chiriches pentru un loc in echipa lui Napoli

Cu o cota de 15.000.000 euro fixata de Napoli, este greu de crezut ca Vlad Chiriches va pleca in aceasta vara. El va ramane probabil pentru a crea concurenta pe postul de fundas central. Chiriches se lupta cu Manolas, Koulibaly, Manolas, Tonelli si Sebatiano Luperto.