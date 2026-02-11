Ajuns la 35 de ani, „Super Mario” a semnat la mijlocul lunii ianuarie cu Al-Ittifaq, în Emiratele Arabe Unite, având un contract valabil până în vara lui 2028. Dacă debutul a fost unul perfect, cu gol marcat, a doua partidă a adus un episod regretabil pentru fostul vârf al lui Inter și Manchester City.

În timpul înfrângerii suferite de echipa sa, scor 0-2, în fața celor de la Dubai City, Balotelli a fost vizat constant de scandări rasiste. Italianul s-a arătat șocat de tratamentul primit într-o țară unde credea că a scăpat de astfel de probleme.

„E prea mult”

Imediat după meci, fotbalistul a scris un mesaj manifest pe o rețea de socializare, detaliind chinul prin care a trecut în timpul meciului și cerând măsuri urgente.

„Nu mă așteptam aici, sper să se ia măsuri. Pe toată durata întâlnirii am fost victima atacurilor rasiste. Mi s-a spus în mod repetat: «Uh-uh-uh, du-te să mănânci banana». Nu există absolut niciun loc pentru rasism în fotbal sau în societate.

Această atitudine nu poate fi normalizată, scuzată sau ignorată. Vorbesc despre asta pentru a trimite un avertisment - și nu doar pentru mine - pentru fiecare jucător care a fost victima acestui lucru. E prea mult”, a transmis Mario Balotelli.