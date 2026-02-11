Ovidiu Burcă și-a criticat elevii pentru atitudinea arătată în Metalul Buzău - Sepsi Sfântu Gheorghe 1-0, partidă contând pentru etapa a 3-a din grupele Cupei României.

Ovidiu Burcă, extrem de deranjat după Metalul Buzău - Sepsi 1-0

O victorie le-ar fi adus covăsnenilor calificarea în sferturile Cupei. Burcă, antrenorul lor, și-a asumat responsabilitatea pentru cum s-a prezentat echipa, însă nici jucătorii nu au scăpat de criticile tehnicianului.

„Sunt extrem de mâhnit de ceea ce s-a întâmplat pe teren! Nu rezultatul e problema cât modul cum ne-am prezentat astăzi. Îmi asum total vina! Sunt foarte supărat de felul în care a arătat echipa. Sunt foarte mâhnit, foarte nervos. Îmi găsesc foarte greu cuvintele. Nu rezultatul m-a deranjat, ci felul în care ne-am prezentat.

Burcă: „Să ne trezim cu toții”

Eu sper să fie un duș rece. Să ne trezim cu toții. Avem în față o a doua parte a campionatului. Dacă vom fi ca astăzi ne va fi foarte greu. Am fost moi, fără pasiune, fără suflet. E foarte greu să joci fotbal așa.

E un meci care ne ajută să intrăm în ritm. Presiunea meciurilor oficiale nu o poți antrena în amicale. Sunt îngrijorat și sper ca aceasta înfrângere de astăzi să ne trezească”, a declarat Ovidiu Burcă, la flash-interviuri.

În Liga a 2-a, Sepsi se află pe locul al doilea și se numără printre favoritele la promovarea directă.