SUPER LOVITURI de Europa: Rusescu, Popa si Tucudean impreuna la aceeasi echipa din Liga 1?! Anunt de ultima ora

Voluntariul a produs surpriza etapei si a trecut cu 2-1 de FCSB.

Ioan Andone a fost surprins de atitudinea jucatorilor lui Teja si de modul in care a aratat echipa. In ciuda problemelor de lot, Voluntariul a depasit asteptarile si s-a impus in fata unei echipe cu vise de titlu.

"Meci bun, foarte bun, chiar neasteptat de bun. Am fost mai echipa, am fost mai uniti. Am castigat si cu sansa pentru ca ne-au dominat. E bucurie pentru noi, in ultimii ani n-am inceput asa bine. Saptamana care vine speram sa ne mai vina doi jucatori. Bravo lui Mihai si jucatorilor. Sansele erau mici, dar am jucat 11 la 11, am fost bine organizati. Daca mai joaca titular 3-4 meciuri, Eric slabeste (rade). E un baiat extraordinar. Mihai stie sa-i stimuleze pe jucatori", a spus Andone.

Voluntariul e in plina campanie de transferuri. Marile lovituri ar putea fi Adi Popa, Rusescu si Tucudean. Andone i-ar vrea pe toti 3. Popa se antreneaza cu Voluntariul, insa asteapta un raspuns din Golf. Daca nu-si gaseste echipa, poate juca cel putin pana in iarna la echipa lui Teja. Rusescu tocmai a devenit liber de contract, in timp ce Tucudean se gandeste daca sa continue sau nu cariera profesionista in urma problemelor cardiace pe care le-a avut.

"Adi Popa se antreneaza cu noi, dar vrea un transfer in tarile arate. Are discutii, vom vedea. Am discutat cu Tucudean, dar inca nu a luat o decizie. Poate juca la nivel mai mare. Daca va fi sigur ca e sanatos, e unul dintre cei mai buni atacanti din tara. De Rusescu n-am discutat inca, poate fi o varianta. Vedem... Transferam acum doua varfuri, unul din Spania si unul din Portugalia. Apoi, in iarna, mai vedem ce mai facem, am vrea sa ramanem cu lotul asta", a spus Andone.