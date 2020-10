S-a intors RAUL de Romania! Rusescu i-a terorizat pe stelisti la primul meci pentru Clinceni

Contra FCSB, Raul Rusescu a jucat primele minute de la revenirea in Liga 1.

Rusescu s-a inteles de o saptamana cu Academica si a inceput antrenamentele cu Ilie Poenaru, insa a fost prezentat oficial doar in ziua meciului cu FCSB, echipa la care e inca idol pentru suporteri. Rusescu a intrat in teren la pauza, in locul lui Andronic. A fost cel mai periculos om al echipei din Ilfov. Rusescu le-a dat emotii mari lui Miron si Cristea. Ultimului era sa-i provoace eliminarea cu un sfert de ora inainte de final, insa centralul Cojocaru a interpretat faza gresit si i-a dat numai un galben.

Raul Rusescu, 32 de ani, a jucat in ultimul an la Giresunspor, in liga secunda din Turcia. Rusescu a fost jucatorul FCSB in 3 perioade distincte: 2011-2013, 2014-2015 si 2018-2019.