BREAKING NEWS | Raul Rusescu, prezentat oficial la Academica Clinceni! Reactia lui Poenaru: "Nu poate sa joace un meci intreg acum"

Raul Rusescu a revenit in Liga 1.

Fostul jucator de la FCSB a fost prezentat oficial la Academica Clinceni.

Dupa prezentare, antrenorul echipei a declarat ca avea nevoie in lot de un astfel de fotbalist. "Nu am fost eu factorul principal care a reusit sa-l convinga, jucatorii din lotul nostru si oamenii din conducere au facut asta.



Si eu l-am dorit si am cerut conducerii sa faca tot posibilul sa-l aduca pentru ca aveam nevoie de un jucator ca Rusescu. Nu cred ca poate sa joace un meci intreg acum, depinde cum se desfasoara meciul, dar v-am spus-o, in momentul in care a venit era intr-o forma buna si a recuperat. E la un nivel bun de joc la cum arata in momentul asta", a declarat Ilie Poenaru.

Raul Rusescu li se alatura, astfel, celorlalti fosti jucatori de la FCSB care s-au transferat in ultimele luni la Clinceni. Este vorba despre Cristi Tanase, Florin Gardos si Paul Pirvulescu.

De-a lungul carierei, atacantul in varsta de 32 de ani a mai trecut pe la Unirea Urziceni, Sevilla, Braga, Osmanlispor si Giresunspor.