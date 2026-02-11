Pentru Sporting Liești, echipă din Liga 3, înfrângerea încheie participarea în grupe fără victorii și cu un singur punct obținut, în egalul spectaculos 3-3 din prima etapă cu Oțelul Galați. În etapa a doua, Lieștenii au pierdut cu 4-7 în fața Metalului Buzău.

Drumul echipei din Liești până în grupe a fost unul lung. În turul 3 al calificărilor a învins Viitorul Onești (2-1 deplasare), iar în play-off a eliminat-o pe CS Afumați din Liga 2 (2-1 acasă). Au fost una dintre puținele echipe de Liga 3 care au ajuns în această fază a competiției, alături de Sănătatea Cluj.

Cătălin Savu: „Am făcut propagandă bună pentru ligile inferioare”

Imediat după meci, Cătălin Savu a vorbit pentru Sport.ro despre realitatea din Liga 3 și despre sacrificiile jucătorilor săi.

Tehnicianul a amintit că majoritatea seniorilor au joburi normale, pompieri, profesori, oameni din mediul de afaceri, și că cel mai mare salariu din lot este de 2.500 de lei.

„Mă așteptam să se întâmple oarecum așa, din cauza faptului că ei sunt în plin campionat, iar noi suntem abia la jumătatea pregătirii. Ne-a dezavantajat că s-a jucat acum și nu în decembrie.

Oricum, am făcut o bună propagandă echipelor din ligile inferioare din România. Chiar și astăzi s-a văzut că, atâta timp cât am rezistat – 60 de minute –, am jucat de la egal la egal cu ei. După aceea, normal, au venit de pe bancă cu forțe proaspete, cu alt ritm, au 2-3 viteze în plus față de noi, tocmai din acest motiv.

Campionatul revine la sfârșitul lunii, abia suntem pe 11, începem pe 28. Practic, noi mai avem trei săptămâni până la următorul meci oficial. E greu să reziști, mai ales că pe bancă și noi avem numai juniori, fiindcă ne obligă campionatul.

Cât am rezistat fizic, eu zic că le-am ținut piept cu brio. După aceea s-a văzut diferența.

Ne-a dezavantajat și faptul că s-a jucat pe stadionul „Oțelul”, un stadion mare. Altfel s-ar fi pus problema dacă jucam la Liești.

„Toți jucătorii muncesc. Cel mai mare salariu este 2500 de lei”

Mai ales că noi avem jucători care astăzi au fost la muncă. E greu să reziști unei echipe profesioniste din prima ligă.

Toți jucătorii muncesc, exceptând juniorii care sunt elevi și alți doi jucători care sunt studenți. În rest, toți muncesc. Sunt pompieri, sunt și profesori, sunt și în mediul de afaceri. La noi toți seniorii lucrează.

Suntem departe de pretențiile profesioniste, dar cu toate acestea avem un grup de jucători foarte valoroși, care au fost lideri ai generațiilor lor și asta se vede. Ei și-au găsit un job, nu mai pleacă din Galați și joacă la nivelul Ligii 3 pentru Sporting Liești.

Este de admirat și că am reușit să ne impunem în campionat. Suntem pe locul 1, deși financiar nu suntem o echipă de top și, cu toate astea, zic că și astăzi am făcut o figură frumoasă.

Una peste alta, îmi felicit jucătorii și publicul care ne-a susținut. A fost un efort și pentru ei să vină din Liești, sau pentru iubitorii de fotbal din Galați.

Până la urmă, obiectivul nostru e să intrăm în play-off și să atacăm acolo pozițiile fruntașe. Ne luptăm cu echipe puternic finanțate, mă refer la Gura Humorului, mă refer la Suceava.

Cel mai mare salariu al nostru este 2500 de lei și sunt jucători în Liga 3 care au 3000-4000 de euro salariu. La noi niciunul nu ar putea trăi doar din fotbal”, a spus Cătălin Savu pentru Sport.ro.

Sporting Liești a terminat grupa pe ultimul loc, cu un punct, după 3-3 cu Oțelul, 4-7 cu Metalul Buzău și 0-5 cu Csikszereda.

Liga 3 își va relua activitatea la finalul lunii, iar pe 28 februarie Sporting Liești va primi vizita Daciei Unirea Brăila în etapa #18 din Grupa B a Ligii 3.