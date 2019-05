 El va fi noul antrenor al FCSB-ului! Becali tocmai a facut anuntul: "99% e Edi!"

Gigi Becali a decis cine ii ia locul lui Mihai Teja.

FCSB isi schimba din nou antrenorul! Mihai Teja va parasi echipa dupa partida cu CFR Cluj din weekend iar in locul sau va veni, din vara, Edi Iordanescu! Acesta a castigat Supercupa Romaniei in sezonul trecut cu CFR Cluj, insa a rezistat doar cateva partide. A mers apoi la Gaz Metan Medias dupa plecara lui Teja si echipa sa a impresionat in play-out.

"Am vorbit cu el la telefon, 95% la el o sa fie..5% doar ca tre sa fim fata in fata sa vedem ce pretentii are.. poate vrea niste jucatori pe care nu pot sa ii aduc. 95% e Edi, nu mai are rost sa discutam.. 99%, vrei asa?!" a anuntat Gigi Becali in exclusivitate pentru Pro TV!

Teja si-a luat adio

Mihai Teja a condus astazi primul antrenament al echipei de cand Gigi Becali i-a anuntat plecarea si a tinut un discurs in fata jucatorilor. Teja le-a multumit jucatorilor pentru colaborarea si determinarea aratata in a doua parte a sezonului in care s-a aflat pe banca.

Teja va fi pe banca la partida cu CFR Cluj in ciuda faptului ca Gigi Becali i-a anuntat plecarea.