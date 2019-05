Transferul BOMBA cu care Dan Petrescu vrea sa o duca pe CFR Cluj in grupele UEFA Champions League! Budescu se poate intoarce in Liga 1 ca rival al FCSB-ului

E mega-oferta verii! Arabii il lasa liber pe Budescu.

Dan Petrescu face orice ca sa-l aduca la CFR! Budescu e mai aproape de FCSB, decat de Cluj! Petrescu e gata sa-i ofere cel mai mare salariu din echipa lui Budescu, numai sa-l aduca la CFR si sa-i duca pe clujeni in grupe, in Europa!

"Daca vom reusi cateva achizitii importante speram sa ajungem intr-o grupa ca sa fie bine pentru toata lumea. Sunt convins ca va fi greu, dar nu imposibil" spune Dan Petrescu.

Budescu i-a promis lui Becali ca in Romania se intoarce doar la FCSB! "Budescu e oricand binevenit la noi. Budescu, oricand. Era Budescu, eram campioni acum" spune Gigi Becali.

Budescu pleaca de la arabi

Arabii il lasa pe Budescu sa plece gratis. 1 milion pe an e salariul lui Budescu la echipa lui Sumudica.

"Am evoluat in zona araba si stiu cum trateaza, ei se plictisesc repede. Budi trebuie sa se intoarca, ar fi un mare plus plntru echipa Stelei" crede Lucian Sanmartean.