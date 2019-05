Unde va ajunge Puscas dupa ce Palermo a fost retrogradata in liga a 3-a! Are oferte din Serie A si de la FCSB: "Nu se stie niciodata!"

Puscas nu revine in Romania, daca Palermo ajunge in C!

Are oferte din prima liga italiana. In iarna, Becali a oferit 3 milioane pe atacantul nationalei! Echipa lui Puscas, Palermo a fost retrogradata in C de federatia italiana, a facut apel si daca nu-l castiga, romanul pleaca de la echipa! FCSB il asteapta in Liga 1.

"Nu se stie niciodata. Nu vreau sa fiu pe picior de plecare fara sa se ia vreo decizie. Nu se stie ce vom face. Dupa ce se termina calvarul asta cu ce se intampla aici la Palermo" spune George Puscas.

Puscas a dat 9 goluri in B pentru Palermo si e noul golgheter al lui Contra de la nationala.

"In seria a 3-a e mai greu sa fii urmarit si luat. Nu duce lipsa de oferte si ar putea sa faca fata la alta echipa" spune Lucian Sanmartean.