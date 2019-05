Edi Iordanescu la FCSB | Ce a patit Iordanescu ultima data cand a lucrat cu Becali: a plecat umilit dupa 2 MECIURI

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Gigi Becali a anuntat in exclusivitate pentru PRO TV ca, in proportie de 95%, Edi Iordanescu va fi noul antrenor al FCSB, dupa ce Mihai Teja va parasi echipa.

Nu ar fi prima data cand Edi Iordanescu ar ajunge pe banca FCSB. El a fost antrenor secund si interimar, dupa plecarea acestuia, la echipa lui Becali in perioada 2010-2012.

Perioada de interimat a lui Edi Iordanescu a durat doar doua partide, iar amintirile sale cu patronul Gigi Becali nu sunt unele fericite.

Dupa primul meci in care a asigurat interimatul pe banca stelistilor, castigat de Staua cu 1-0 in fata celor de la CFR Craiova in Cupa Romaniei, Edi Iordanescu a fost laudat de patron.

A urmat partida din capionat cu Otelul, pierduta cu 0-1. Acesta fost momentul in care Gigi Becali l-a dat afara pe Edi Iordanescu.

"La Steaua exista o presiune mai mare pe antrenor decat pe jucatori. Ca dovada ca atunci cand echipa nu a performat, cel care a plecat a fost antrenorul si nu jucatorii. La Staua exista un spirit aparte si cine nu il intelege e greu sa reziste", spunea Edi Iordanescu dupa demiterea din acel sezon de la Steaua, intr-un interviu acordat GSP.

Edi Iordanescu 95% antrenor la FCSB

Mihai Teja va pleca de la FCSB dupa partida cu CFR Cluj, iar in locul sau va veni Edi Iordanescu.

"Am vorbit cu el la telefon, 95% la el o sa fie..5% doar ca tre sa fim fata in fata sa vedem ce pretentii are.. poate vrea niste jucatori pe care nu pot sa ii aduc. 95% e Edi, nu mai are rost sa discutam.. 99%, vrei asa?!", a anuntat Gigi Becali in exclusivitate pentru Pro TV!

Edi Iordanescu a castigat Supercupa Romaniei cu CFR Cluj anul trecut, iar in prezent este antrenor la Gaz Metan Medias.