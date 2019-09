Prima victorie a lui Vintila in "duelul" cu Becali :) Decizia luata de patronul FCSB dupa ultimele rezultate ale echipei

Bogdan Vintila a reusit sa-l convinga pe Gigi Becali sa-i acorde o mai mare libertate.

Vintila nu a mai pierdut de trei meciuri in campionat si a calificat FCSB in optimile Cupei Romaniei. Aceste rezultate i-au oferit antrenorului ros-albastrilor sansa de "a negocia" in alti termeni cu Gigi Becali. Potrivit Gazetei Sporturilor, Vintila a obtinut acordul patronului ca jucatorii sa nu mai fie mutati pe posturi.

Astfel, la FCSB nu vor mai exista improvizatii pe posturi, ci fiecare jucator va evolua pe postul sau de baza. Conform sursei citate, patronul Gigi Becali va fi consultat in continuare in privinta alcatuirii echipei si a schimbarilor, insa finantatorul nu va mai interveni in mutarea jucatorilor pe pozitii pe care acestia nu sunt obisnuiti sa joace.

Decizia de a nu mai schimba fotbalistii pe posturi ar putea fi si o urmare a faptului ca jucatorii accidentati incep sa revina dupa perioadele de inactivitate, iar acum FCSB are "dubluri" pe posturi.