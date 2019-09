DINAMO - VOLUNTARI 2-1 | Dinamovistii, pregatiti pentru derby-ul cu FCSB! "A fost un antrenament bun" Reactia lui Puljic dupa golul victoriei

Dinamo a luat cele trei puncte in Stefan cel Mare, contra celor de la Voluntari.

Ante Puljic a contribuit la victoria dinamovistilor, alaturi de Montini, care a deschis scorul, si de portarul Piscitelli, care a aparat un penalty al celor de la Voluntari.

Dupa meci, Ante Puljic a explicat ca unitatea echipei este cel mai important aspect pe care trebuie sa-l aiba in vedere el si coechipierii si considera ca acest meci a fost unul dificil, foarte bun pentru a antrena derby-ul cu FCSB de sambata viitoare.

"Sunt puncte importante, un joc bun, am avut si un pic de noroc. Sper sa jucam mai bine, avem timp sa pregatim meciul de saptamana urmatoare. E un bun antrenament pentru derby. Eu am nevoie de timp, de meciuri. Important e sa ajung in forma fizica perfecta. Ma simt mult mai bine.

Faptul ca am inscris e cel mai important lucru, cele trei puncte. Fiecare jucator trebuie sa dea mai mult, si eu, si ceilalti, pentru a castiga mai usor. Vom vedea ce se va intampla in meciul urmator.

Acum avem aceasta echipa, trebuie sa credem ca putem merge asa, acesta e scopul nostru. Unii jucatori abia au ajuns, unii revin dupa accidentari, e greu sa jucam fiecare meci asa cum ne dorim, dar trebuie sa luptam.

Jucam pentru suporteri, dam totul pentru ei, fiecare meci, fiecare gol!", a spus Ante Puljic la DigiSport.