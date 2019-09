DINAMO - VOLUNTARI 2-1 | "Am imbatranit cu 10 ani in seara asta!" Uhrin, nemultumit de jocul lui Dinamo! Ce spune despre derby-ul cu FCSB

Montini si Puljic au adus victoria dinamovistilor, iar Piscitelli a aparat un penalty.

Chiar daca victoria a fost a echipei din Stefan cel Mare, antrenorul dinamovist, Dusan Uhrin, nu a fost multumit de jocul echipei sale. Avantajul pe care l-a avut Dinamo din punctul de vedere al tehnicianului a fost acela ca a jucat ca o echipa.

Uhrin a glumit si a spus ca a imbatranit cu 10 ani in aceasta partida.

Antrenorul a dezvaluit ca Fabbrini nu va putea juca cu FCSB, insa a spus ca are solutii pentru a compensa lipsa sa.

De asemenea, Uhrin a declarat ca Nistor este cel mai important jucator al echipei si ca merita sa fie la nationala.

"A fost un meci dificil si stiam ca Voluntari e o echipa puternica. Am jucat ca o echipa astazi. Am inceput bine repriza a doua, am marcat, am avut ceva probleme la penalty, dar am avut noroc din nou. Noroc cu stadionul asta. Nu am jucat bine, dar am jucat ca o echipa.

Am reusit sa ne intoarcem rapid la acest meci. Ne-am intors repede in meci, pentru ca Voluntariul ar fi putut sa mai inscrie. Am imbatranit cu 10 ani in meciul asta.

Fabbrini nu va fi gata pentru derby. Nu vreau sa comentez eliminarea lui Sorescu, avem alti jucatori, dar nu comentez. Montini e ok, nu e o accidentare grava.

Nistor e cel mai bun jucator al nostru, face multe in meciuri, inscrie, da pase, e foarte important. Ar trebui sa fie la echipa nationala.

Programul in perioada urmatoare e ok, jucam cu Steaua, dupa care nu imi mai pasa, ca avem pauza si pregatim echipa incet incet. E rau ca Dinamo ca echipa s-a construit foarte rapid, nu e un lucru bun", a spus Dusan Uhrin dupa meci la Digisport.