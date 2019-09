Situatie incredibila la FCSB: un jucator a fugit de la echipa! "E adevarat, nu avem nicio informatie despre el!"  

FCSB da in urmarire general un jucator.

Lukasz Gikiewicz este dat disparut de oficialii clubului care nu mai stiu nimic despre atacantul polonez. Adus in vara pentru a-l inlocui pe Gnohere in perioada in care francezul a fost accidentat, Gikiewicz a plecat de la echipa fara sa anunte pe nimeni.

"E adevarat! Desi ne-am respectat obligatiile contractuale, absenteaza. Nu avem nicio informatie despre el", a declarat directorul sportiv al vicecampioanei, Narcis Raducan, pentru Fanatik.

Dupa doar 4 meciuri, Gikiewicz a fost informat ca nu va mai face parte din lotul primei echipe si a fost trimis la echipa a doua. Jucatorul a refuzat rezilierea contractului, motiv pentru care a fost trimis la echipa a doua, dar a primit si numeroase sicanari din parte clubului.