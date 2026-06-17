Cine este Borac Banja Luka, posibila adversară a Universității Craiova din turul 2 preliminar Champions League

Cine este Borac Banja Luka, posibila adversară a Universității Craiova din turul 2 preliminar Champions League Liga Campionilor
SPORT.RO
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Universitatea Craiova și-a aflat posibila adversară din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Dacă va trece de ML Vitebsk în primul tur, formația din Bănie va întâlni câștigătoarea dublei dintre Borac Banja Luka și Levski Sofia.

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Borac Banja LukaMladen JurkasMatej DeketUniversitatea CraiovaLiga Campionilor
Din articol

La prima vedere, numele celor de la Borac Banja Luka nu impresionează la fel de mult precum alte cluburi din Europa, însă bosniacii au traversat unul dintre cele mai bune sezoane din istoria recentă și nu trebuie subestimați.

Borac Banja Luka, campioană autoritară în Bosnia și Herțegovina

Borac Banja Luka a câștigat fără emoții titlul în Bosnia și Herțegovina. Echipa a încheiat sezonul cu 86 de puncte, la nu mai puțin de 15 puncte în fața locului secund. Bosniacii au bifat 27 de victorii, cinci remize și doar patru înfrângeri pe parcursul întregului campionat.

Fondat în anul 1926, clubul din Banja Luka este unul dintre cele mai importante din fotbalul bosniac și își dispută meciurile de pe teren propriu pe „Gradski Stadion”, o arenă cu o capacitate de peste 10.000 de spectatori. VEZI FOTO

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Performanță istorică în Europa

Sezonul 2024/25 a fost unul istoric pentru formația bosniacă, care a reușit să ajungă în fazele eliminatorii ale Conference League și a devenit primul club din Bosnia și Herțegovina care a depășit faza grupelor într-o competiție europeană.

Eliminată de PAOK din preliminariile Ligii Campionilor (scor cumulat 2-4) și apoi de Ferencvaros în play-off-ul Europa League (1-1, 3-2 d.l.d), Borac a ajuns în cele din urmă în faza grupelor Conference League.

Acolo, bosniacii au reușit un parcurs solid, terminând pe locul 20, cu două victorii, două remize și două înfrângeri.

În play-off au trecut fără emoții de Olimpija Ljubljana (1-0 la general), însă au fost eliminați în optimile de finală de Rapid Viena, după un 1-1 acasă și o înfrângere cu 2-1 în deplasare.

Doi puști fac senzație la Banja Luka

Lotul celor de la Borac Banja Luka este evaluat la aproximativ 8,8 milioane de euro. Cele mai valoroase nume din echipă sunt portarul Mladen Jurkas, în vârstă de 18 ani, și atacantul Matej Deket, care are doar 16 ani. Ambii sunt cotați la 700.000 de euro.

Jurkas a fost titular incontestabil sezonul trecut, cu 31 de meciuri și doar 19 goluri primite, reușind să păstreze poarta intactă în 16 partide. În ofensivă, Deket a impresionat cu cinci goluri și o pasă decisivă în campionat.

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