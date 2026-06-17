Cine este Borac Banja Luka, posibila adversară a Universității Craiova din turul 2 preliminar Champions League

La prima vedere, numele celor de la Borac Banja Luka nu impresionează la fel de mult precum alte cluburi din Europa, însă bosniacii au traversat unul dintre cele mai bune sezoane din istoria recentă și nu trebuie subestimați.

Borac Banja Luka, campioană autoritară în Bosnia și Herțegovina

Borac Banja Luka a câștigat fără emoții titlul în Bosnia și Herțegovina. Echipa a încheiat sezonul cu 86 de puncte, la nu mai puțin de 15 puncte în fața locului secund. Bosniacii au bifat 27 de victorii, cinci remize și doar patru înfrângeri pe parcursul întregului campionat.

Fondat în anul 1926, clubul din Banja Luka este unul dintre cele mai importante din fotbalul bosniac și își dispută meciurile de pe teren propriu pe „Gradski Stadion”, o arenă cu o capacitate de peste 10.000 de spectatori. VEZI FOTO