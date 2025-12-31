În urmă cu câteva zile, s-a aflat despre plecarea lui Anton Petrea de la Universitatea Craiova.

Universitatea Craiova a oficializat despărțirea de Anton Petrea

Ajuns în Bănie în urmă cu doar câteva săptămâni, Toni Petrea i-a fost secund lui Filipe Coelho pentru doar nouă meciuri. Deși Universitatea Craiova încheie anul pe prima poziție a clasamentului, colaborarea dintre Toni Petrea și Filipe Coelho nu a decurs așa cum s-ar fi așteptat fostul antrenor principal de la FCSB.

În loc să îl includă și pe Toni Petrea în discuțiile despre problemele tehnico-tactice ale oltenilor, Coelho prefera să discute cu colaboratorii aduși chiar de el, motiv pentru care antrenorul trecut și pe la U Cluj sau Chindia Târgoviște a decis să își rezilieze contractul.

Anunțul oficial a venit chiar în ultima zi a anului. Oltenii au precizat că despărțirea s-a produs de comun acord.

”Mulțumim, Anton Petrea!

Clubul Universitatea Craiova și antrenorul secund Anton Petrea au decis de comun acord încetarea raporturilor contractuale. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în viitor”, a fost anunțul formației din Bănie.

