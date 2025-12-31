După o perioadă lungă în care s-a arătat nemulțumit de faptul că ardelenii nu i-au dat drumul în vară, atunci când exista o ofertă pentru el din Ligue 1, se pare că visul lui Louis Munteanu s-a împlinit într-un final.

Louis Munteanu. salariu uriaș la D.C. United

Deși spera că va ajunge într-un campionat puternic din Europa, Louis Munteanu va evolua în Major League Soccer, campionatul Statelor Unite ale Americii, la D.C. United.

După mai multe runde de negocieri, Ioan Varga și-a dat într-un final acordul ca atacantul să plece, pentru 7 milioane de dolari plus bonusuri ce pot crește suma de transfer până la 10 milioane de dolari.

Alte surse susțin că suma de transfer se ridică la 10 milioane de euro, iar CFR Cluj ar urma să păstreze și 35% dintr-un transfer ulterior.

Louis Munteanu este programat să efectueze vizita medicală la începutul lunii ianuarie, iar conform GSP, atacantul va încasa 1,2 milioane de euro pe an plus diferite bonusuri de performanță.

Așadar, atacantul va câștiga de două ori mai mult la D.C. United decât o făcea la CFR Cluj.