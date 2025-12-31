Fundașul stânga a jucat în acest sezon inclusiv în Europa League și Conference League cu Sigma Olomouc, dar a bifat doar 5 partide oficiale în 4 competiții (cele două continentale, plus campionatul și Cupa Cehiei), cu o pasă decisivă.

”Fundașul stânga Andres Dumitrescu nu își va continua în această primăvară împrumutul. El a sosit de la Slavia la începutul lui iulie. A bifat cinci prezențe în toate competițiile, în ciuda problemelor de sănătate” , a precizat Sigma pe site-ul oficial.

Împrumutat de Slavia Praga la Sigma Olomouc până în vara lui 2026, fostul internațional român de tineret Andres Dumitrescu (24 de ani) și-a reziliat ieri înțelegerea cu trupa din Olomouc pentru a putea semna zilele viitoare cu Dinamo.

Fotbalist cu junioratul făcut în Italia și Elveția, la Padova și Lugano, Dumitrescu s-a transferat în septembrie 2023 de la Sepsi Sfântu Gheorghe la Slavia Praga, pentru o sumă de aproximativ 1 milion de euro. Cehii l-au împrumutat însă apoi la Sepsi și Sigma Olomouc.

Andres Dumitrescu vine la Dinamo pentru a dubla postul de fundaș stânga, acolo unde titularul lui Zeljko Kopic este Raul Opruț.

Dinamo a stabilit data reunirii și meciurile amicale din Antalya. Când va fi anunțat primul transfer al iernii



Dinamo se va reuni pe 2 ianuarie, urmând să plece apoi într-un cantonament de nouă zile în Antalya.

Reunirea lotului echipei antrenate de Zeljko Kopic va avea loc vineri, 2 ianuarie, la Săftica, iar a doua zi, sâmbătă, jucătorii „câinilor” vor pleca în cantonament.

Dinamoviştii se vor pregăti în Antalya, în perioada 3 – 12 ianuarie 2026 şi vor susţine două meciuri amicale.

Primul se va juca în ziua de 7 ianuarie, iar adversară va fi echipa elveţiană Young Boys Berna, iar al doilea se va disputa la 11 ianuarie, împotriva formaţiei sud-coreene Gangwon FC, din prima ligă.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că formația din Ștefan cel Mare a rezolvat primul transfer din această iarnă, iar noul jucător care va ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic urmează să fie prezentat pe 2 ianuarie.

Ulterior, președintele ”Câinilor Roșii” a dezvăluit că este vorba despre un jucător din compartimentul defensiv.

”Suntem în niște discuții, am închis o discuție, un potențial transfer. Pe 2 ianuarie avem o prezentare de jucător, probabil la reunire, pe unul dintre posturile considerare deficitare. E închis (n.r. - transferul), da.

Ne dorim, în mod ideal, patru jucători care să înlocuiască niște posturi pe care nu le vedem foarte bine acoperite și să aibă pe fiecare post jucător cu dublură pe care să le considere la același nivel. Sau cu potențialul la același nivel”, a spus Andrei Nicolescu la 48TV.

