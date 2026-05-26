Partida din Giulești a fost lipsită de o miză aparte, în contextul în care rezultatul nu ar fi contat în economia clasamentului final. Universitatea Craiova este campioană încă de săptămâna trecută, iar Rapid nu mai putea prinde locurile pentru cupele europene.

A fost ultimul meci pentru Costel Gâlcă (54 de ani) pe banca echipei giuleștene. Pentru că nu și-a îndeplinit obiectivul, acela de a prinde măcar un loc de cupă europeană, antrenorul va fi înlocuit cu Daniel Pancu (48 de ani), aflat în discuții avansate cu șefii rapidiști.

Costel Gâlcă: ”Hai să nu fim absurzi”

La ultima sa conferință de presă, antrenorul care a condus-o pe Rapid în acest sezon a spus lucrurilor pe nume și s-a arătat nemulțumit de faptul că deciziile pe partea sportivă nu i-au aparținut în totalitate.

„Hai să nu fim absurzi. Dacă eu luam deciziile, vă spun că erau total diferite. Eu am spus niște păreri, normal că exista și un director sportiv. Victor era la fiecare ședință, își spunea și el părerea lui. Nu putem să discutăm că mi-a aparținut mie în totalitate.

Nu poți să nu poți să iei decizii când știi că ai probleme. Le vorbeam, eu de felul meu sunt foarte direct, foarte transparent. Îmi asum tot ce s-a întâmplat pentru că eu sunt antrenorul, dar dacă depindeau de mine erau alte decizii sigur. Discuții au fost tot timpul, dar fiecare își spune părerea lui.

Nu regret (n.r. - că a semnat cu Rapid), regret că trebuia să am alte clauze în contract, dar poate nu mai ajungeam aici. Să decid eu mai mult”, a spus Gâlcă, la conferința de presă.

43 de partide a bifat Gâlcă la Rapid (18 victorii, 12 rezultate de egalitate și 13 înfrângeri). După prima etapă din play-off, în care giuleștenii au câștigat cu Dinamo, scor 3-2, la echipă se vorbea despre titlul de campioană.

Ce i-a transmis ”Bocciu” lui Gâlcă după ultimul meci al antrenorului la Rapid: ”Să nu uiți asta!”

Fotbaliștii și staff-ul lui Rapid au mers la galerie după duelul cu Craiova din Giulești, iar liderul Liviu Ungurean, alias ”Bocciu”, a avut și un mesaj pentru Costel Gâlcă.

”Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut sezonul ăsta, dar este momentul să plecați și lăsați tricourile. Costel Gâlcă, a venit momentul să ne despărțim. Să nu uiți niciodată că Giuleștiul te-a aplaudat și ți-a scandat numele!”, a spus el, citat de fanatik.