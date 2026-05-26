Se pregătește demiterea? Președintele lui Gaziantep a făcut anunțul despre viitorul lui Mirel Rădoi

Fostul antrenor al lui FCSB s-a contrat cu cei din conducerea lui Gaziantep, nemulțumit că aceștia nu vor să îi facă pe plac când vine vorba despre planurile pentru următorul sezon.

Memik Yilmaz, președintele clubului Gaziantep, a oferit un interviu în presa din Turcia în care a vorbit printre altele și despre viitorul lui Mirel Rădoi.

Jurnaliștii turci au dezvăluit că Mirel Rădoi o va părăsi pe Gaziantep după ce între antrenorul român și conducerea clubului turc a apărut o ruptură. Antrenorul român vrea să scape de nu mai puțin de nouă jucători din lotul echipei, însă acest lucru este considerat imposibil de către șefii de la Gaziantep având în vedere că FIFA a impus o interdicție la transferuri din cauza datoriilor.

Chiar dacă Mirel Rădoi abia a semnat pe finalul acestui sezon și a stat doar patru meciuri pe banca echipei, președintele lui Gaziantep a oferit un răspuns incert atunci când a fost întrebat despre viitorul antrenorului român. Conform Tekspor, Yilmaz a mărturisit că nu a purtat nicio discuție cu Mirel Rădoi de la finalul acestui sezon, însă a subliniat că antrenorul român este încă sub contract cu Gaziantep. Memik Yilmaz a spus că în această vară se va lua o decizie în ceea ce privește banca tehnică a lui Gaziantep și a transmis că primele discuții cu privire la staff-ul tehnic va avea loc în următoarele zile.

Apoi, Yilmaz le-a dezvăluit jurnaliștilor turci faptul că Gaziantep va face doar patru transferuri cheie în perioada de transferuri, astfel că Mirel Rădoi își poate lua gândul de la reconstrucția echipei.