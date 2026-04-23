David Miculescu a ieșit accidentat după doar 16 minute la meciul cu Farul Constanța câștigat de roș-albaștri cu scorul de 3-2.

Lucian Filip, anunț despre Darius Olaru și David Miculescu

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că fotbalistul se confruntă cu o pubalgie, iar la conferința de presă premergătoare jocului cu Petrolul, Lucian Filip, antrenorul interimar al lui FCSB după despărțirea de Mirel Rădoi, a dezvăluit care este situația atacantului, dar și a lui Darius Olaru.

Filip a declarat că atât Darius Olaru, cât și David Miculescu sunt refăcuți și vor evolua în partida cu Petrolul Ploiești.

”Amândoi și-au revenit, sunt bine. Sunt apți pentru următorul meci”, a spus Lucian Filip la conferința de presă.