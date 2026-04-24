Ce i-a cerut Ilie Dumitrescu lui Gigi Becali după FCSB - Petrolul 3-1: „Dă-le drumul!”

Florin Tănase (16'), Octavian Popescu (27') și Darius Olaru (56') au fost marcatorii campioanei României în partida cu ploieștenii, în timp ce Aymbetov (90') a înscris golul de onoare pentru Petrolul.

FCSB s-a impus în fața lui Petrolul, scor 3-1 , într-un meci din runda a 6-a din play-out-ul Superligi.

Fostul jucător de la Steaua a vorbit despre prestația solidă a lui FCSB din meciul cu Petrolul.

Ilie Duimitrescu a remarcat și schimbările făcute de campioana României, care la scorul de 3-0 a introdus jucători tineri și de perspectivă.

„În minutul 65 au început să facă schimbări. Mă bucur foarte mult că au apărut și Toma, și Stoian, și David Popa. Exact așa trebuie să fie rețeta în momentul în care îți dai seama că adversarul nu-ți pune probleme, că ești superior și rezultatul te ajută, dă-le drumul la copiii ăștia, pentru că sunt jucători cu potențial, de perspectivă.

În rest, FCSB foarte bine, cu dezinvoltură, cu foarte multe combinații în treimea adversă. S-au evidențiat jucătorii din nucleul important. Lucruri bune și cam așa trebuia să arate tot play-out-ul FCSB. Au fost două meciuri la început puțin mai...”, a declarat Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

În urma acestei victorii, FCSB a adunat 36 de puncte și se află pe primul loc în play-out. De cealaltă parte, Petrolul este pe locul 13 și se află pe poziție de baraj în play-out-ul Superligii.