Ce i-a cerut Ilie Dumitrescu lui Gigi Becali după FCSB - Petrolul 3-1: „Dă-le drumul!”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ilie Dumitrescu a lăudat ce a făcut FCSB în meciul cu Petrolul.

TAGS:
Gigi BecaliFCSBSuperligaIlie Dumitrescu
Din articol

FCSB s-a impus în fața lui Petrolul, scor 3-1, într-un meci din runda a 6-a din play-out-ul Superligi.

Florin Tănase (16'), Octavian Popescu (27') și Darius Olaru (56') au fost marcatorii campioanei României în partida cu ploieștenii, în timp ce Aymbetov (90') a înscris golul de onoare pentru Petrolul.

Ilie Dumitrescu, laudativ după meciul FCSB - Petrolul

  • Farul constanta fcsb play out superliga superbet 20042026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Fostul jucător de la Steaua a vorbit despre prestația solidă a lui FCSB din meciul cu Petrolul.

Ilie Duimitrescu a remarcat și schimbările făcute de campioana României, care la scorul de 3-0 a introdus jucători tineri și de perspectivă.

„În minutul 65 au început să facă schimbări. Mă bucur foarte mult că au apărut și Toma, și Stoian, și David Popa. Exact așa trebuie să fie rețeta în momentul în care îți dai seama că adversarul nu-ți pune probleme, că ești superior și rezultatul te ajută, dă-le drumul la copiii ăștia, pentru că sunt jucători cu potențial, de perspectivă.

În rest, FCSB foarte bine, cu dezinvoltură, cu foarte multe combinații în treimea adversă. S-au evidențiat jucătorii din nucleul important. Lucruri bune și cam așa trebuia să arate tot play-out-ul FCSB. Au fost două meciuri la început puțin mai...”, a declarat Ilie Dumitrescu la Digi Sport. 

În urma acestei victorii, FCSB a adunat 36 de puncte și se află pe primul loc în play-out. De cealaltă parte, Petrolul este pe locul 13 și se află pe poziție de baraj în play-out-ul Superligii.

Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!