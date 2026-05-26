S-a trezit pe ”lista neagră” la Rapid și a reacționat: ”Nu mi-a zis nimeni nimic!”

Rapid a încheiat sezonul cu o remiză obținută în fața campioanei Universitatea Craiova, scor 0-0, ultimul meci cu Costel Gâlcă pe banca tehnică.

Giuleștenii au încheiat sezonul pe locul cinci în play-off-ul Superligii și se pregătesc pentru o nouă stagiune sub comanda lui Daniel Pancu. 

Denis Ciobotariu: ”Nu mi-a zis nimeni nimic despre plecare!”

S-a vehiculat că, odată cu instalarea lui Daniel Pancu, mai mulți jucători care în acest sezon au fost piese de bază la Rapid vor părăsi echipa, printre aceștia și Alexandru Dobre, Marian Aioani sau Denis Ciobotariu.

După remiza cu Universitatea Craiova, Ciobotariu a vorbit despre o eventuală plecare de la Rapid. Fundașul central a mărturisit că a fost surprins și el de informațiile apărute despre o plecare a sa din Giulești și a transmis că se află sub contract cu Rapid și că, deocamdată, nu a fost pus în temă de un oficial al clubului în legătură cu o plecare de la echipă. 

Nu știu ce să vă spun exact, nu am participat foarte mult în prima parte a play-off-ului. Chiar nu știu ce s-a întâmplat, de unde a venit această cădere. (n.r. Tu mai rămâi?) Da, eu sunt sub contract și deocamdată nu mi-a zis nimeni nimic. Am văzut doar ce a apărut în presă. Nu pot să comentez pentru că mie nu mi s-a comunicat nimic. 

Da, oricine ar veni, și domnul Pancu, îl așteptăm și sperăm să face treabă bună împreună. Îmi doresc să avem rezultate și să terminăm mai sus în clasament. Nu sunt eu în măsură să comentez. Îmi doresc mai mult de la noi. Îmi doresc să terminăm mai sus. Domnul Gâlcă și-a luat la revedere. Îi mulțumim domnului Gâlcă pentru munca depusă. Îi urăm multă baftă”, a spus Ciobotariu. 

