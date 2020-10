Prima reactie a lui Horsia, dupa ce Costa l-a scos din teren dupa 27 de minute: "Nu meritam sa fiu schimbat!" Ce i-a transmis antrenorului

Ovidiu Horsia (19 ani) a fost titular in meciul Gaz Metan - Botosani, insa Jorge Costa l-a scos dupa doar 27 de minute.

Mijlocasul imprumutat de la FCSB in vara nu a prins minute de joc la Gaz Metan. Dupa ce a fost uitat pe banca in primul meci, Horsia a fost trimis titular in meciul cu Botosani, dar schimbat dupa doar 27 de minute.

Vizibil deranjat de decizia lui Jorge Costa, Horsia s-a dus direct la vestiare dupa ce a iesit de pe teren. Mijlocasul a oferit si primele declaratii si s-a aratat dezamagit ca nu a prins mai multe minute de joc.

"Nu cred ca meritam sa fiu schimbat, dar asta a fost decizia lui Mister si inseamna ca trebuie sa muncesc mai mult. Aceasta a fost strategia dansului. Nu ne-am evitat, Mister vorbea cu arbitrul si de aceea nu am dat mana.

Imi place la Medias, ma simt bine aici, colegii m-au primit bine. Mie nu imi ramane decat sa imi fac treaba cat mai bine si sa demonstrez ca merit sa joc cat mai mult", a spus Horsia pentru ProSport.