OFICIAL! Jorge Costa este noul antrenor al echipei Gaz Metan Medias! Cand va avea loc prezentarea sa

Gaz Metan Medias va fi antrenata de fost castigator al trofeului Champions League.

Jorge Costa (48 de ani) a fost unul dintre cei mai mari fotbalisti ai lui FC Porto, evoluand pentru lusitani din 1992 pana in 2005. Acesta a fost unul dintre "preferatii" lui Mourinho in echipa care castiga UEFA Champions League in 2004.

Poreclit "Animalul", acesta a mai antrenat-o in Romania pe CFR Cluj, in sezonul 2011-2012.

Costa urmeaza sa fie prezentat la Gaz Metan, maine, in cadrul unei conferinte de presa, potrivit unei postari de pe Facebook-ul mediesenilor.

Portughezul il va inlocui la Gaz Metan pe Dusan Uhrin, caruia i-a fost suspendat contractul. 12 meciuri a stat Uhrin pe banca mediesenilor, reusind sa castige doar de doua ori. Doua rezultate de egalitate si opt infrangeri completeaza palmaresul cehului pe banca lui Gaz Metan.