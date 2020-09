Surpriza majora in Liga 1! Castigator de Champions League, aproape campion in Romania si favoritul lui Mourinho! Cine e "ANIMALUL", antrenorul aflat la un pas de Gaz Metan

Gaz Metan Medias i-a suspendat vineri contractul lui Dusan Uhrin, la partida de sambata contra Academicai Clinceni urmand sa stea pe banca team-managerul Flavius Boroncoi.

Jorge Costa (48 de ani) a fost unul dintre cei mai mari fotbalisti ai lui FC Porto, evoluand pentru lusitani din 1992 pana in 2005. Acesta a fost unul dintre "preferatii" lui Mourinho in echipa care castiga UEFA Champions League in 2004.

Poreclit "Animalul", acesta a mai antrenat in Romania pe CFR Cluj, intre 2011-2012. Conform celor de la ProSport, Gaz Metan a negociat si cu Alin Minteuan, insa varianta Jorge Costa le-a suras mai mult ardelenilor. Costa deja a ajuns in Romania si e pregatit sa semneze contractul cu mediesenii, fiind surprins vineri seara la terasa unui hotel din Bucuresti.

