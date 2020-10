Hermannstadt a anuntat primul caz de coronavirus chiar inainte de meciul cu Gaz Metan Medias! Anuntul OFICIAL al clubului 

Hermannstadt va juca in deplasare duminica impotriva celor de la Gaz Metan Medias, de la ora 18:30.

Sibienii au anuntat vineri, primul caz de coronavirus de la echipa. Clubul nu a dorit sa dezvaluie cine este respectivul jucator, insa acestia au anuntat ca fotbalistul a intrat in izolare.

"In urma testului COVID-19, efectuat în conformitate cu protocolul sanitar in vigoare, unul dintre fotbalistii nostri a fost depistat pozitiv. Din fericire, acesta este asimptomatic, iar acum se afla in izolare si respecta toate recomandarile specialistilor DSP Sibiu”, se arata in comunicatul celor de la Hermannstadt.