"A venit Becali in vestiar dupa ce am batut Dinamo si ne-a certat ca le-am dat prea putin!" Detaliile despre care nu s-a stiut nimic! Ce a facut in fata jucatorilor

Valeriu Rachita si-a amintit cum era Gigi Becali atunci cand abia ajunsese la FCSB.

Fostul jucator a vorbit si despre antrenorii care au ocupat banca tehnica a ros-albastrilor de-a lungul timpului.

"Am lucrat acolo si stiu cum e. In 2003 a venit Becali in cantonamentul de la Forban si voia sa ne dea un pahar de sampanie fiindca a preluat clubul… Ne iesea pe nas sampania, noi eram rupti dupa antrenament.

Apoi, am batut cu 1-0 pe Dinamo si a venit Gigi in vestiar sa ne certe ca am castigat doar cu atat… Atunci Piturca l-a scos din vestiar si i-a zis sa-l astepte in birou pentru ca nu se pricepe la fotbal. Cu Piti nu mergea treaba, dar acum Gigi Becali face tot, schimbarile, se impune peste antrenor.

Nu s-a facut nicio schimbare de catre Becali pe vremea lui Piturca. Gigi a vrut sa-l dea afara pe Paduretu, care nici nu era in lot, dar Piturca n-a acceptat si a plecat! A spus ca daca accepta o data, mereu o sa fie asa…

Am facut eu echipa cu Mirel Radoi, ca noi am mai ramas atunci si am respectat ciclul de pregatire din saptamana respectiva. Am reusit sa castigam cu 2-0 meciul cu Bistrita", a declarat Valeriu Rachita, la ProSport.

In plus, acesta a analizat si rezultatele pe care le obtine FCSB in ultimii ani, incercand sa afle cine este de vina.

"Rezultatele sunt catastrofale. De cinci ani iese pe locul doi fiindca nu a mai avut antrenori cu personalitate. Nu-i jignesc eu, s-au jignit singuri! Au acceptat implicarea patronului.

De ce s-au mai dus la cursurile pentru licenta Pro daca ei sunt asa cum sunt? Daca Becali implementeaza tot, de ce mai are nevoie de antrenor? Toni Conceicao cand a vrut sa vina, a cerut sa faca si el o schimbare, iar Gigi Becali i-a zis ca le face el pe toate! Atunci portughezul a plecat…", a conchis Rachita.