"Dinamo nu mai are calitate sa se sesizeze!" Gigi Becali, ATAC IRONIC la adresa dinamovistilor 

Gigi Becali a vorbit despre scandalul din aceasta saptamana dupa ce Dinamo a cerut ca FCSB sa piarda la 'masa verde' meciul din Cupa.

Patronul FCSB-ului a reactionat ironic dupa ce apelul lui Dinamo a fost respins. Gigi Becali a glumit pe seama dinamovistilor tinand cont de situatia in care se afla clubul acum.

"Nu am avut si nici nu-mi fac niciun fel de griji sau probleme legate de prezenta noastra in finala Cupei. Cei de la Dinamo puteau face constestatie fie inaintea meciului, fie la pauza, fie la final, la nu stiu cate ore, dar nu au facut-o. Dinamo nu mai are calitate sa se sesizeze. Sunt mana in mana cu mine, vin si spun: 'Hai, jucati voi finala miercuri!'.

Daca in regulamentul disciplinar, el se aplica si are intaietate, daca spune ca prin exceptie, care nu poate fi combatuta. E exceptie intr-o lege speciala.

Se anuleaza punctul doi sau exeptia, atata timp cat nu e anulata, el functioneaza. Nu e incurcatura. E simplu, doar ca ei au incercat tot timpul asa. Au incercat si pe vremuri, butoane si butoane", a spus Gigi Becali la Digi Sport.