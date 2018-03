Programul Ligii a II-a, dat peste cap de zapada! Doua meciuri amanate pana acum, iar alte echipe cer si ele acelasi lucru

Comitetul Executiv al FRF a decis astazi amanarea a doua partide din Liga a II-a, programate initial pentru acest weekend.

Meciurile dintre Sportul Snagov - Dacia Unirea Braila si Pandurii - CS Balotesti, din liga a doua, au fost amanate! Si alte formatii cer amanarea partidelor pe care le au de disputat, invocand conditiile meteorologice.

"S-au amanat si partidele Sportul Snagov - Dacia Braila si Pandurii - CS Balotesti, programate in acest weekend in liga a doua, la o data care va fi stabilita ulterior", a anuntat FRF.

Partidele ar fi trebuit sa se dispute la Stefanestii de Jos (Ilfov) si Motru (Gorj).

Oficialii cluburilor Foresta Suceava si Stiinta Miroslava au cerut si ei amanarea, invocand vremea chiar mai rea decat la Stefanestii de Jos si Motru, dar meciurile se vor disputa in cele din urma.

"La Pandurii va fi cod galben, iar in Ilfov va fi cod portocaliu. Am vorbit acum la Suceava si Miroslava si nu sunt probleme, au curatat terenurile, vremea e buna, s-au ridicat codurile. Am discutat cu ambele cluburi si au zis ca vor organiza jocurile in conditii optime", a spus Auras Brasoveanu, membru in CEx al FRF, citat de liga2.ro

Meciurile ligii a treia au fost amanate in totalitate!