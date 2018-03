Golul fabulos care ii da emotii nationalei U21! Romania a fost egalata in clasament de Bosnia, dupa victoria de azi: VIDEO

Un bosniac a dat un gol "a la Hagi", iar nationala de tineret U21 a Bosniei a egalat Romania in clasamentul grupei pentru EURO 2019.

Nationala U21 a Bosniei a invins astazi reprezentativa similara a Tarii Galilor. Un fundas, Darko Todorovic, a marcat un gol fabulos, cu o executie "a la Hagi", insa de pe partea dreapta.

Bosnia a marcat golul victoriei cu 1-0 in minutul 65.

Bosnia a egalat Romania in clasamentul grupei 8 de calificare la EURO 2019 de tineret.

Clasamentul grupei 8

1. Bosnia - 12 puncte/6 meciuri

2. Romania - 12 puncte/6 meciuri

3. Portugalia - 7 puncte/4 meciuri

4. Tara Galilor - 7 puncte/6 meciuri

5. Elvetia - 7 puncte/6 meciuri

6. Liechtenstein - 0 puncte/4 meciuri

Bosnia are un golaveraj de 15-5, in timp ce Romania are 9-3