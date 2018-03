Motivul pentru care Alibec a primit "INTERZIS" la nationala: "Am zis stop! N-AM NEVOIE DE EL!" Gestul facut de atacant la incalzire

Denis Alibec nu a fost unul dintre favoritii lui Victor Piturca la echipa nationala.

Fostul selectioner a dezvaluit de ce nu l-a considerat pe Alibec un jucator important pentru echipa nationala in mandatul sau. Totul s-a petrecut la un meci amical cu Polonia.

Piturca l-a chemat pe Alibec in lotul largit, la nationala B, pentru un meci cu Polonia. Era pentru prima data cand Alibec imbraca tricoul nationalei. Atacantul s-a suparat ca este tinut prea mult timp la incalzire si i-a reprosat asta prepartorului fizic. Piturca a aflat despre aceasta discutie abia la finalul partidei.



"Alibec are o problema de comportament. Prima data cand l-am adus la selectionata B jucam cu Polonia, in Spania. N-a intrat titular, l-am scos la pauza la incalzire. S-a incalzit si n-a intrat imediat, ci prin minutul 55-60. Apoi am aflat de la preparatorul fizic ca i-a zis 'Domne, eu daca ma mai incalzesc 5 minute nu mai intru pe teren'. M-am suparat pe preparator, trebuia sa-mi spuna imediat si nu-l mai bagam. Din acel moment am zis stop! La revedercci cu el! N-am nevoie de el!", a declarat Piturca pentru TelekomSport.