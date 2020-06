RAZBOI in toata regula intre Ionel Ganea si Anamaria Prodan! "Eu nu am avut niciodata contract cu ea! Minte"

E un adevarat razboi intre Ionel Ganea si Anamaria Prodan.

Ionel Ganea a numit-o "acid sulfuric" pe Anamaria Prodan, iar patroana de la Hermannstadt a raspuns printr-o serie de mesaje dure la adresa fostului fotbalist. Ganea a vorbit pentru Gazeta si a dorit sa clarifice din nou cele intamplate.

"Nu e adeavarat ca ea m-a adus la Targu Mures si Voluntari. la Targu Mures am mers singur si am negociat singur. la Voluntari, m-a sunat nea Mitica sa vin la birou sa semnez. Intamplarea a facut sa fie si ea acolo, cu Moke.

Cand m-a vazut, m-a luat ca sa ne impacam. M-a rugat sa se uite si ea peste contract si sa fac o poza cu ea in birou. Voia poza ca sa spuna dupa aia ca ea m-a adus acolo. Dar eu nu am avut niciodata contract cu ea! Minte! Am martori care pot confirma asta.", a spus Ganea pentru Gazeta.

Aceasta intamplare vine la putin timp dupa conflictul din Anamaria si Cornel Dinu, acolo unde a u fost adresate o serie de jigniri grosolane.