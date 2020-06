Anamaria Prodan a intrat in gura lupilor dupa sosirea in Liga 1! Conflict deschis cu Cornel Dinu! "Are un comportament de canal"

Anamaria Prodan a fost jignita grosolan de Cornel Dinu.

Anamaria Prodan si Cornel Dinu se afla intr-un conflict deschis si isi adreseaza jigniri reciproce. Dupa ce noul finantator de la Hermannstadt il acuza pe Dinu de "port ilegal de creier", in urma cu cateva zile, fostul dinamovist a raspuns acid si a adus o serie de jiniri la adresa Anamariei.

"Normal ca nu sunt de acord cu asa ceva, sa dai un antrenor afara dupa un meci, dar despre cine discutam aici? Despre o combinatie de hazaica, balabuste si vivandiera, despre asta e vorba. In ultimul timp, fata asta tenteaza mai mult cu spatele si are un comportament intre canal si cruce de piatra, dar nu sub maniera crestina.

Nenorocirea este ca un altfel de rebut comportamental gaseste un ecou fantastic, e un asa zis model, fara sa aiba nimic in comun cu ceea ce trebuie sa fie un exemplu in fotbal si in viata.

M-a acuzat cu o expresie care imi apartine si pe care am folosit-o la adressa unora, e vorba despre <<port ilegal de creier>>. Eu pot sa fiu acuzat de orice, dar de lipsa de creier... Eu cand folosesc cate un citat si pun din cine anume citez.", a spus Cornel Dinu la Telekom Sport.

Acest scandal vine la aproape o luna dupa ce o filmare de-a dreptul socanta a aparut cu fostul dinamovist. Acesta injura ca la usa cortului mai multe nume mari din fotbalul romanesc, printre care Multescu, Ioan Andone sau Dumitru Moraru.