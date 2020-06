Prima reactie de la Hermannstadt dupa ce clubul NU A PRIMIT licenta de Liga 1! Lovitura MAJORA pentru Anamaria Prodan dupa ce a preluat clubul   

Clubul patronat de Anamaria Prodan nu a primit licenta pentru sezonul urmator de Liga 1.

UPDATE 16:50: FC Hermannstadt nu a primit licenta de Liga 1 pentru sezonul viitor. Oficialii clubului sunt convinsi, insa, ca lucrurile nu vor ramane asa. Ei sustin ca au toate actele necesare pentru a obtine licenta dupa ce vor face apel.

Finantatorul echipei, Claudiu Rotaru, a explicat ce se intampla.

"Bruno a plecat in 2019 de la echipa, mai bine zis, a fugit, si a denuntat contractul la FIFA. Noi am mers si ne-am aparat, am castigat procesul si am incercat sa-l contactam pe jucator atunci. Pe mail, la telefon, fara succes. Apoi, am aflat ca e undeva la o echipa din Liga a III-a din Brazilia, dar si acolo a stat numai doua saptamani, dupa care a disparut.

Nimeni nu mai stie absolut nimic despre el. De fapt, el trebuie sa ne plateasca noua despagubiri. Pe noi, Comisia de Licentiere de la LPF ne-a notificat aseara si am ramas surprinsi pentru ca in ultimul timp am avut o corespondenta OK cu dansii, in care nu ne-au spus ca ar fi probleme, dar avem incredere in Comisie, iar luni mergem cu documentele si vom lamuri intreaga situatie. Nu avem niciun fel de emotie”, a spus Rotaru pentru GSP.

Cei din Comisia de licentiere au luat aceasta decizie dupa ce au constatat ca Hermannstadt are datorii catre Bruno Chalkiadakis, care a evoluat in Liga 1 pentru jumatate de an.

Chiar daca echipa Anamariei Prodan a castigat la FIFA procesul cu Bruno, Comisia de licentiere nu a luat in calcul acest lucru. Oficialii sibieni nu sunt de acord cu 'pedeapsa' primita si se vor adresa Comisiei de Apel.

Licenta pentru Liga 1 se poate obtine pana pe data de 24 iunie. Daca pana la data respectiva lucurile nu se vor clarifica, Hermannstadt nu va evolua sezonul viitor in primul esalon al fotbalului romanesc.