Prima echipa gata sa-l ia pe Nistor de la Dinamo nu e FCSB! Conditia pentru transfer si de ce s-au diminuat cu mult sansele sale de a ajunge la marea rivala

Furtuna se inteteste la Dinamo. Bratu le-a pus sefilor conditia: "Ori eu, ori Nistor".

Lucrurile devin critice la Dinamo. Formatia din Stefan cel Mare este mai aproape de retrogradare decat de Play Off, dupa ce a pierdut din nou in Liga I, 0-1 la Iasi.

In acest moment, surse din apropierea clubului noteaza ca Bratu ar putea fi demis. Totusi, lucrurile "se joaca".

In cazul in care, la finalul discutiilor, Negoita va hotari sa-i acorde in continuare credit lui Bratu, acest lucru va insemna finalul aventurii lui Nistor in Stefan cel Mare.

Iasiul il vrea pe Nistor

Dorit in urma cu o luna de Becali la FCSB, moment care a si iscat actuala furtuna de la Dinamo, pentru ca, spune Florin Bratu, "Nistor vorbeste de atunci numai despre bani si nu se mai gandeste la fotbal", mijlocasul are o portita de salvare.

Nu mai departe de ieri, presedintele lui Poli Iasi, Adrian Ambrosie, si-a manifestat interesul pentru Nistor. El a spus ca echipa din Copou si-l doreste pe fotbalist.

"Pe Nistor mi l-as dori in echipa, asa cum si domnul Becali si l-a dorit la FCSB. O sa-i facem o oferta, dar nu ne putem bate cu FCSB-ul (...)", spunea ieri Adrian Ambrosie, presedintele Iasiului.

Sansele sa ajunga la FCSB s-au diminuat considerabil



Nistor a fost dorit de Becali la FCSB, iar patronul formatiei ros-albastre anunta in urma cu aproximativ o luna ca e dispus sa plateasca 750.000 euro in schimbul mijlocasului.

De atunci, lucrurile s-au schimbat, insa. FCSB a fost eliminata din cupele europene, iar Becali a hotarit sa opreasca pentru moment investitiile, transmitand ca Dinamo are un lot indeajuns de puternic pentru a castiga titlul in Liga I.