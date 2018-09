ATAC DEVASTATOR al lui Bratu: "Nistor i-a distrus pe copii astia! A reusit sa DISTRUGA echipa!" Mutu si Contra l-au avertizat: "Imi cer scuze ca nu i-am ascultat!"

Poli Iasi 1-0 Dinamo! Echipa lui Florin Bratu a pierdut un nou meci in Liga 1.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Antrenorul lui Dinamo l-a desfiintat pur si simplu pe capitanul sau, Dan Nistor. Bratu considera ca situatia in care se afla acum echipa este i se datoreaza in mare parte lui Nistor care nu se mai poate concentra dupa oferta venita de la FCSB.

"E devreme sa ma gandesc la plecarea de la Dinamo. Sunt foarte suparat, din pacate lucrurile nu mai functioneaza si nu mai functioneaza de ceva vreme. Din momentul in care capitanul nostru a avut oferta de la Steaua. El, in momentele acelea, mi-a spus ca vrea sa plece la Steaua. Ca i se dau 100.000 de euro la semnatura, 15.000 de euro salariu si e oportunitate mare pentru el. A reusit sa destabilize o echipa si o munca pe care am creat-o aici. Le cer scuze lui Mutu si Contra care mi-au spus: 'Ai grija la Nistor!'. Am ignorat aceste sfaturi, mai am multe sfaturi. Nu stiu care mai e viitorul lui aici. Cand a venit capitanul lui Dinamo la mine in birou si mi-a zis: 'Vreau sa plec la Steaua', era sa cada cerul pe mine. In viata mea nu mi-am imaginat asa ceva. Mi-a distrus copii astia, jucatorii tineri care acum se gandesc doar la bani. I-am reprosat lui Nistor in timpul meciului ca nu facea ce i-am cerut. E cu gandul in alta parte, cred ca ati vazut si voi", a declarat Florin Bratu la finalul partidei.