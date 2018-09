POLI IASI - DINAMO LIVE 21:00 | Bratu bate sau PLEACA! Ce a declarat inainte de meci

Urmareste aici toate fazele de la Poli Iasi - Dinamo.

Aflata pe locul 10, Dinamo e condamnata sa castige in deplasarea dificila de la Poli Iasi. Conducerea i-a anuntat pe jucatori ca nu vor mai primi salariile daca nu vor reveni pe loc de playoff, iar Bratu risca sa fie demis.

Poli Iasi e pe locul 9 in clasament, cu 1 punct inaintea adversarei de diseara. Moldovenii au avut un inceput ezitant, insa si-au revenit in ultima perioada.



„Asa cum am mai spus, cu Florin Bratu trebuie sa avem rabdare. Ar trebui totusi sa ne luam privirea de la Florin si sa ne uitam si spre jucatori. Despre ei nu vorbeste nimeni. Vreau sa le transmit un mesaj foarte clar jucatorilor. Sa inteleaga ca nu o sa plateasca doar antrenorul, vor plati si ei. Jucatorii au fost adusi de banca tehnica, niciodata nu s-a pus problema sa vina jucatori peste capul antrenorului.

Jucatorii au doar cereri. Dar intr-o relatie e normal sa se si ofere lucruri. E vorba de toti jucatorii de la Dinamo. Jucatorii trebuie sa se trezeaca. Dinamo si-a facut un obicei din a plati salariile cu precizie nemteasca. Jucatorii se insala daca vor crede ca lucrurile vor continua asa. Pana nu reusim sa ajungem in primele 6 echipe, ar putea aparea si restante salariale.

In momentul in care isi vor recupera restantele fotbalistice, vom fi si noi la zi cu salariile. E ca intr-o casnicie. Trebuie sa si primesti, nu doar sa oferi. Jucatorii trebuie sa fie in primele 6 etapa de etapa pentru a fi la zi cu salariile. Daca nu, atunci si noi vom fi restantieri. Categoric, trebuie sa castige urmatoarele doua meciuri. Daca jucatorii nu sunt constienti de asta, e grav.

Ce sa faca Florin Bratu? Sa dea el gol din 4 metri? Jucatorii sunt restanti catre toata suflarea dinamovista! Pana nu ajung acolo unde le e locul, vor fi restante! Sa se trezeasca!”, a spus Alexandru David, la Pro X.

Bratu spune ca nu stie nimic de nemultumirile conducerii si promite revenirea echipei la Iasi.

"Va fi aceasta deplasare la Iasi, un meci important. Iasiul vine dupa doua victorii, noi dupa doua infrangeri. Vom vedea maine care echipa este mai motivata si care isi va dori sa-si castoge punctele. Cred eu ca jucatorii mei, dupa aceasta perioada nefasta, sunt foarte increzatori ca pot redresa situatia. In acelasi timp ma gandesc ca ne va astepta o atmosfera ostila in Copou, dar nu cred ca ne va speria acest lucru. Focusul meu in momentul de fata este pentru meciul de maine, avem o strategie, sa vedem cum o punem in practica. Ne dorim sa facem un joc bun, sa vad atitudine, ambitie, pentru ca uitandu-ne in clasament o vedem pe Dinamo pe locul 10, dar trebuie sa ne uitam cu atentie, pentru ca e doar la 3 puncte de un loc de play-off. Asa ca situatia nu e asa dramatica. Fiind un brand foarte mare, la Dinamo se vrea tot timpul rezultate, performanta. Dar trebuie sa fim realisti, si sa ne gandim ca e destul de greu in situatia de fata sa ne batem cu FCSB sau CFR Cluj. Noi am plecat la un drum, ne-am pus ca obiectiv sa accedem in play off. Eu cred ca este un obiectiv realist pe care il putem indeplini fara niciun fel de problema. Sunt foarte multe meciuri, inca 18 din sezonul regulat, 54 de puncte puse in joc, asa ca nu trebuie sa ne sperie”, a declarat Bratu, joi, intr-o conferinta de presa.

Rugat sa comenteze zvonurile conform carora ar fi fost amenintat de conducerea clubului ca va pleca daca nu va castiga meciul cu Poli Iasi, Bratu a spus: "Nu mi-a spus nimeni asa ceva. Eu sunt mandru ca antrenez Dinamo si o sa-l antrenez in continuare. Sunt foarte convins, da. Trebuie sa ne gandim si in ce situatie am venit eu anul trecut la club, o situatie foarte dificila. Daca din punct de vedere financiar si al jucatorilor Dinamo era la un inalt nivel, nu cred ca mai eram eu antrenor. Eu sunt un antrenor destul de tanar. Trebuie sa vedem unde ne aflam noi ca si club si sa vedem daca ne putem bate cu Steaua sau cu CFR Cluj. Eu cred ca nu acestea sunt echipele cu care ne batem noi anul acesta pentru un loc in play-off. Sunt altele. Nu am avut discutii cu Negoita pe acest subiect. Am discutat saptamana trecuta cu presedintele David, dar nu s-a pus o presiune suplimentara nici pe mine, nici pe jucatori in momentul de fata. Ati vazut pe cineva de la club care sa iasa si sa spuna ca-mi da ultimatum? Nu, deci trecuie sa ne linistim”.



Negoita are deja varianta pentru inlocuirea lui Bratu. Dan Alexa de la Dunarea Calarasi este in pole position pentru preluarea echipei din Stefan cel Mare.

POLI IASI - DINAMO LIVE 21:00

Echipele probabile:

Poli Iasi: Rusu- Bosoi, Frasinescu, Mihaescu, Pantiru- Platini- Cioinac, Qaka, Sin- Flores, Cristea

Dinamo: Mutiu- Corbu, Popescu, Grigore, Olteanu- Gomelt- Hanca, Cooper- Moldoveanu, Popa, Nistor